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  3. 25 Ekim 2020 13:00

İstanbul'da 3 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 katlı iş merkezinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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