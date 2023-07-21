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İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de 3 katlı ahşap köşk alev alev yandı. Yangın, yan taraftaki 4 katlı binaya da sıçradı. Ahşap köşkün 2 katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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