Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı 21 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:55 İstanbul Sarıyer'de 3 katlı ahşap köşk alev alev yandı. Yangın, yan taraftaki 4 katlı binaya da sıçradı. Ahşap köşkün 2 katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ba9c59afd1f056e02e5f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor Dev hortum saniye saniye kamerada Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza Trafik magandası genç kadına kabusu yaşattı Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha! İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü İş dünyasıyla buluşan Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı