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  4. İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi

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İstanbul Sarıyer'de anne ve babasının evde olduğu sırada 5. kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp mermere yürüyen 3 yaşındaki küçük çocuk, bütün mahalleyi korkuttu.

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