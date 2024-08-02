Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:41 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 13:41 İstanbul Sarıyer'de anne ve babasının evde olduğu sırada 5. kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp mermere yürüyen 3 yaşındaki küçük çocuk, bütün mahalleyi korkuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acb7ea9b742e8c2d099bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti