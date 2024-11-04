Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 13:20 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 13:20 İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 743 adet gümrük kaçağı lüks araç lastiği ve jantı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728a00b5091e0b06e0e62c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler Bir şehir sis altında: Uçak seferleri gecikmeli yapılıyor 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Nişantaşı'nda parkta bıçaklı 'düello' kamerada Şişli’de eşine çiçek gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi tekme tokat dövü Sarıyer'de takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti- 2 Ölü, 4 yaralı Yonca Evcimik mini şortu ve gül detaylı büstiyeriyle beğeni topladı Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumruklayıp, ‘Beni tanıyor musun’ diye bağırdı Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık’ın kırmızı mercanlarını tanıtmak için dalış yaptı