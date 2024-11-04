İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 743 adet gümrük kaçağı lüks araç lastiği ve jantı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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