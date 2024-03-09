İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

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