Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 13:15 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 13:15 Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec36d18caec41e19059dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit 30 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı