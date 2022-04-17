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  4. İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği

Kartal'da 34 katlı binanın 21. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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