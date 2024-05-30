  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da 3,5 milyon liralık sahte cinsel ilaç operasyonu

İstanbul'da 3,5 milyon liralık sahte cinsel ilaç operasyonu

Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı
MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı
Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh
Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh
İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da yangın can aldı
İstanbul'da yangın can aldı
Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması
Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması
İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti
İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti
Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı
Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı
Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor
Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor