Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 3,5 milyon liralık sahte cinsel ilaç operasyonu İstanbul'da 3,5 milyon liralık sahte cinsel ilaç operasyonu 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:06 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 11:06 İstanbul Avcılar'da bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665833780253c62f9e0161e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada İstanbul'da yangın can aldı Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor