İstanbul'da 3,5 milyon liralık sahte cinsel ilaç operasyonu

İstanbul Avcılar'da bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665833780253c62f9e0161e7" allowfullscreen></iframe>