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  3. 28 Eylül 2019 00:20

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri destek verirken, hassas burunlu köpekler de görev aldı.

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