İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar

İstanbul'da son günlerde artan kapkaç olayalrına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de güpegündüz 4 aylık hamile ve bebekli kadına dehşeti yaşattılar.

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