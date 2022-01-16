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  4. İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar

İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar

İstanbul'da son günlerde artan kapkaç olayalrına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de güpegündüz 4 aylık hamile ve bebekli kadına dehşeti yaşattılar.

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