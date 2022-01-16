Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar 16 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:40 İstanbul'da son günlerde artan kapkaç olayalrına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de güpegündüz 4 aylık hamile ve bebekli kadına dehşeti yaşattılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e3e82568d28d065e4325d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti! Gülşen, ''İzzet Yıldızhan'ı çıldırtacak''! Bu sefer mayoyla oryantal şov yaptı İstanbul'da dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı İstanbul'da ''gürültü'' kavgası! Yaralılar var 2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor Sahte aşıcı hemşire böyle yakalandı! Skandal görüntü! Kabus gerçek oldu! Tsunami alarmı verildi Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı