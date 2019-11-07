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  3. 07 Kasım 2019 19:30

İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin ölü olarak bulunduğu evin içinden gelen fotoğraflar yürekleri parçaladı.

Video Galeri
Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Video Galeri
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Video Galeri
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
Video Galeri
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
Video Galeri
İstanbul Valiliği'nin uyarıları işe yaramadı! Arapça tabelalar hala duruyor
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Video Galeri
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Habertürk'te montajlı fotoğraf skandalı
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