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  3. 22 Nisan 2019 14:21

İstanbul'da 4 katlı bina çökme anı

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Bölgedeki üç binadan biri çöktü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Video Galeri
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Plastik fabrikasında korkutan yangın
Video Galeri
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CHP'li Levent Gök'e linç girişimi kamerada
Video Galeri
4 katlı bina böyle çöktü
4 katlı bina böyle çöktü
Video Galeri
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Kağıthane’de 2 araç toprak altında kaldı
Video Galeri
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