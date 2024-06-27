  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da 4 katlı bina çöktü

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada
Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada
Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu
Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu
Kahramanmaraş'ta büyük yangın
Kahramanmaraş'ta büyük yangın
Gebze'de fabrikada korkutan yangın
Gebze'de fabrikada korkutan yangın
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması