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İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir tekne başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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