Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu 17 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 16:55 Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir tekne başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b5484cb187e441bc29fee7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Escobar taktiğiyle uyuşturucu sevkiyatı! Helikopterden attılar Erdoğan'dan Esad açılımı: ''Görüşmeye kapalı değiliz!'' Antalya’daki mağaradan 1976 model Murat 124 bulundu Tekirdağ'da büyük yangın! İstanbul yolu trafiğe kapandı! Ankara’da fabrika yangını Türkiye'de sadece Muğla'da yetişiyor; kilosu 5 bin lira! Bodrum'u yakan suç makinesi yakalandı; ifadesi şoke etti İstanbul Boğazı'nda panik! Yardımına çevredekiler yetişti Kız çocuklarının peşindeki zanlı kamerada!