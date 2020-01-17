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  3. 17 Ocak 2020 13:10

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi mecliste oybirliği ile kabul edildi.

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