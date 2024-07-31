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İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp

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Fatih Çarşamba'da 1585 yılında inşa edilen tarihi camiye plastik pencere takılması tepki çekti.

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