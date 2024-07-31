Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 14:11 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:11 Fatih Çarşamba'da 1585 yılında inşa edilen tarihi camiye plastik pencere takılması tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66aa1bfae06e26839d00fda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi