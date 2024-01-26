Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 49 torbacı yakalandı İstanbul'da 49 torbacı yakalandı 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 17:35 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 17:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 49 kişinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b3c34012e76835e10d5b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu İmamoğlu’ndan ‘cami’ sorusuna: ''Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil'' Erdoğan, Ankara ve İstanbul'dan sonra 2 ili daha işaret etti İTÜ profesörü İstanbul'da deprem hazırlığı için gerekli süreyi açıkladı İki çocuk çöken duvarın altında kaldı İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı