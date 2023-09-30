Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 4x4x4'lük soygun kamerada İstanbul'da 4x4x4'lük soygun kamerada 30 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 11:50 Güncelleme: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:07 İstanbul'da yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 hırsızın, 4 dakikada 4 milyon TL değerindeki altın hırsızlığı saniye saniye kamerada.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6517e14f6b6a1819f04f9413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da genç kadının sır ölümü İstanbul'da ''dayanıksız site'' karanlığa gömüldü FETÖ firarisi hükümlü yakalandı 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı