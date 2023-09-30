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İstanbul'da 4x4x4'lük soygun kamerada

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İstanbul'da yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 hırsızın, 4 dakikada 4 milyon TL değerindeki altın hırsızlığı saniye saniye kamerada..

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