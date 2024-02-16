Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 15:20 İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cf5318929900be3c03b973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bayraktar, maden faciasında ''çatlak'' iddiasını doğruladı Taksici esnafından Mansur Yavaş’a tam destek: Her zaman yanındayız Kuyumcuda dehşet anları kamerada Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site İYİ Parti'de toplu İmamoğlu istifası: ''Tam yol ileri'' Batan geminin kaptanının oğlundan ''ihmal'' iddiası İstanbul'da genç sevgililerin tartışması ölümle bitti Çarşıda esnaf şov: ''Taze taze'' deyip, çiğ çiğ yedi