İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın

İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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