Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 06 Nisan 2023 Perşembe 17:05 İstanbul'da Karaköy’de 5 katlı metruk binada çöktü. Tarihi binanın çökme anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642ed1a3d065fb21b1065d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'' Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı Taciz sanığına cezada ''saygın tutum'' indirimi Teravih kıldıran imamın üstüne atladı Adliye önünde meydan savaşı çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada