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  4. İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu

İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu

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İstanbul'da Karaköy’de 5 katlı metruk binada çöktü. Tarihi binanın çökme anı kameraya yansıdı.

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