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İstanbul'da 5 katlı binada patlama

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında oturan N.A. intihar amacıyla doğalgazı patlattı. Patlamada N.A. yaralanırken dairenin duvarları sokağa düşerek araçlara zarar verdi.

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