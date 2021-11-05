Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı binada patlama İstanbul'da 5 katlı binada patlama 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 14:16 Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında oturan N.A. intihar amacıyla doğalgazı patlattı. Patlamada N.A. yaralanırken dairenin duvarları sokağa düşerek araçlara zarar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61851282ce2e6e21aa676dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Bakan Bilgin'den asgari ücret için yeni açıklama Avlanması yasak balıklar tezgaha düştü! Şifa olsun diye alıyorlar Bakan Özer açıkladı; öğretmenler için de ara tatil: ''Eğitimler online olacak'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca