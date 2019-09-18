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  3. 18 Eylül 2019 11:35

İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği

İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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