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  4. İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği

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İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

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