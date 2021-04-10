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  4. İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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