Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:25 Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071b5742d01f57fa3091e07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı