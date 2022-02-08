Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada 08 Şubat 2022 Salı Saat: 13:15 Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620242c6c0aead6c670379c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu İstanbul'da 3 milyon dolarlık akıl almaz dolandırıcılık Hırsızın bıraktığı not şaşkına çevirdi: ''Abilerin gülü...'' TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başaldı Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak