Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 07:25 İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66613a36150f4828950f8c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu