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  4. İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme

İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme

İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi.

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