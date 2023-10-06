Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 09:25 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 09:25 Tuzla'da bayilere dağıtılmak üzere TIR dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651fa8561cf11f7e6233c5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var 26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı 26 terörist daha öldürüldü MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi 15. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye damgası Şehir Hastanesi'nde müdürden personele CİMER dayağı İstanbul'da AVM'de korkunç ölüm ''Beni aldatıyor'' dedi; eşini ve bir kişiyi vurdu! Taciz iddiasına meydan dayağı! Öldürüyorlardı, polis kurtardı