Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 6 katlı bina çöktü İstanbul'da 6 katlı bina çöktü 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 17:00 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:00 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65898b0d1974cb1ec40320b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?'' Yol verme kavgasında ölümcül saldırı kamerada Bahçeli Meclis'i terk etti! İstanbul'un dev alışveriş merkezinde yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açıldı Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı