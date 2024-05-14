Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:16 İstanbul Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 taksiye 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66430fbe78275d580d0ade73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı'' Hatay’da oluşan hortum kamerada Mayıs ayının ortasında kar esareti Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti İki organize suç örgütü daha çökertildi Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu