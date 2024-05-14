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  4. İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi

İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi

İstanbul Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 taksiye 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

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