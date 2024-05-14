İstanbul'da 6 taksi trafikten men edildi

İstanbul Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 taksiye 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66430fbe78275d580d0ade73" allowfullscreen></iframe>