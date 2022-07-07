Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da 7 tekne alev alev yandı İstanbul’da 7 tekne alev alev yandı 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 09:15 İstanbul Avcılar İskelesi’nde kıyıya bağlı bulunan 7 tekne sabah erken saatlerde çıkan yangında alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c67a09b30d807771340de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisler de sürücü de şaşırdı! Ölüye ehliyet! İstanbul’da bayram trafiği başladı Anne ve kızı 2 ayrı adresten kaçırdılar Meslektaşları için eylem yapan doktorlara provokatör ilan etti! Bebek katili Öcalan'a ''efendim'' diyen devlet yetkilisi kim ? Doğu Perinçek'ten ilginç NATO çıkışı: ''Domates, patlıcan, biber fiyatları düşer'' Pelin Batu 4 yıllık eşinden boşandı Sandalyesini, çekirdeğini kapan koştu! İstanbul'da garip manzara İstanbul'da vahşet! Bir kadın boğazı kesilerek katledildi