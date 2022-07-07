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İstanbul’da 7 tekne alev alev yandı

İstanbul Avcılar İskelesi’nde kıyıya bağlı bulunan 7 tekne sabah erken saatlerde çıkan yangında alev alev yandı.

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