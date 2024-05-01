İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu

Konut fiyatlarının yüksekliği gündem olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan dairenin tanıtımını içeren video gündem oldu.

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