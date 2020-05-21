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  3. 21 Mayıs 2020 15:35

İstanbul'da 700 bin TL'lik soygun saniye saniye kamerada!

İstanbul'da Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de girdikleri kuyumcu dükkanlarından 700 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar saniye saniye kameralara yakalandı.

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