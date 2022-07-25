Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekipleri, 10 yıldır 7-24 deprem ve tsunami ölçümü yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70d0f3f44d4dd948279b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Yine Esenyurt, yine kadına şiddet! İstanbul'da kadına silahlı saldırı