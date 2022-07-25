İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekipleri, 10 yıldır 7-24 deprem ve tsunami ölçümü yapıyor.

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