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İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ekipleri, 10 yıldır 7-24 deprem ve tsunami ölçümü yapıyor.

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