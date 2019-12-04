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  3. 04 Aralık 2019 10:00

İstanbul'da 8 katlı binada yangın paniği

Kadıköy'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

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Süleyman Soylu'dan ''kapı gibi kararla'' istifa çağrısına ilk açıklama
Süleyman Soylu'dan ''kapı gibi kararla'' istifa çağrısına ilk açıklama
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İBB'ye farklı inançlar için 50 din görevlisi alındı
İBB'ye farklı inançlar için 50 din görevlisi alındı
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Merakla beklenen Black Widow'dam ilk fragman geldi
Merakla beklenen Black Widow'dam ilk fragman geldi
Video Galeri
Genç balerin evinin önünde öldürüldü !
Genç balerin evinin önünde öldürüldü !
Video Galeri
Yine taksi yine aynı sorun ! Türk yolcuları taksiye almadılar
Yine taksi yine aynı sorun ! Türk yolcuları taksiye almadılar
Video Galeri
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı !
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı !
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