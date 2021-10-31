İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı

İstanbul’da hafriyat ve moloz taşımacılığı yapan yaklaşık 800 kamyon şoförü, artan maliyetlere rağmen yıllardır taşımacılık fiyatlarına zam yapılmadığını iddia ederek kontak kapattı.

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