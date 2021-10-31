Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı 31 Ekim 2021 Pazar Saat: 12:50 İstanbul’da hafriyat ve moloz taşımacılığı yapan yaklaşık 800 kamyon şoförü, artan maliyetlere rağmen yıllardır taşımacılık fiyatlarına zam yapılmadığını iddia ederek kontak kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617e66fa311a870bfc304fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan-Biden görüşmesi başladı Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Marmaray'da korkunç ölüm: Tren raylarına atlayarak feci şekilde can verdi Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: ''Parasını ödeyip göndermeli'' ''Muz sever'' 8 Suriyeli daha gözaltında İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması