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  4. İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

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İstanbul Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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