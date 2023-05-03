İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

İstanbul Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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