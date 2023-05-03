Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:50 Güncelleme: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:50 İstanbul Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6451e80cfa4d2944af6aa8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz'' Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!