İstanbul’da 9 katlı binanın çatısında korkutan yangın
20 Kasım 2018 17:20
İstanbul’da 9 katlı binanın çatısında korkutan yangın
İstanbul Şişli’de 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan çatı bir anda dairenin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda...