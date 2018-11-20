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  3. 20 Kasım 2018 17:20

İstanbul’da 9 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Şişli’de 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan çatı bir anda dairenin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda...

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