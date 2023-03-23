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  4. İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar

İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar

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İstanbul'da Almanya'dan gelen bir iş insanını kaçırmak isterken yanlış kişiyi kaçıran şehir eşkıyaları durumu fark edince özür dileyip marketten çıkan iş insanını kaçırdı.

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