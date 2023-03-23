Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:20 Güncelleme: 23 Mart 2023 Perşembe 14:20 İstanbul'da Almanya'dan gelen bir iş insanını kaçırmak isterken yanlış kişiyi kaçıran şehir eşkıyaları durumu fark edince özür dileyip marketten çıkan iş insanını kaçırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c35fb76881233506b8df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili başkan lıkır lıkır içti, Bakan Koca ''içmeyin'' dedi! İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' İETT’den Down Sendromlu Çocuklar için Sürpriz Etkinlik Depremde binaları yıkılmayan müteahhit milletvekili aday adayı oldu Satılık değil kiralık: Bodrum'da 7 milyon liraya villa! Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı Dağı bölen asrın felaketinin oluşturduğu doğal göletler görüntülendi İBB ilana çıktı; İETT'ye 700 yeni şoför alınacak... İşte şartlar İstanbul'da yasak aşk cinayeti kamerada!