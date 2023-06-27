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İstanbul'da açılan sergiye protesto: LGBT, çıplaklık, polis düşmanlığı...

İstanbul Feshane'de açılan ''Ortadan Başlamak'' adlı sergi, LGBT propagandası yapıldığı iddiasıyla protesto edildi.

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