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  4. İstanbul'da adliye önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da adliye önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

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