Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da adliye önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı İstanbul'da adliye önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 17:55 Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c8657d083b76793540c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü AK Partili Turan'dan geçiş garantisi için olay açıklama: ''Vatandaş için ekstra bir imkandır'' Ukrayna, Rus tankını imha etti Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu Meclis'te kıyamet koptu: ''Yüreğin varsa bana cevap ver!'' Ukrayna limanındaki Türk gemisine silahlı baskın Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı Kasa fareleri kamerada... Sürükleye sürükleye çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldılar