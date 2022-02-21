Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi 21 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 17:05 İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen bıçaklı bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62139c20d791b4644321d7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Migros eyleminin sembol ismine ''işe geri dön'' çağrısı Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli için yeni gelişme Bilim Kurulu üyesi İlhan, salgında rahatlama için tarih verdi Henüz 7 yaşında, markette gördü, 6 ayda dünya şampiyonu oldu İstanbul trafiğindeki ''makas terörü'' elektrik direğinde bitti Onu herkes ''yaşayan ölü'' olarak tanıyor! İddialara göre tam 399 yaşında! 17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu