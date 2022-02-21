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İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen bıçaklı bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.

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