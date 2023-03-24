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İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var

Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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