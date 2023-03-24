Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var 24 Mart 2023 Cuma Saat: 14:00 Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641d82c9a1045046a24797ef" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 katlı yüzen saray İstanbul'a demirledi! İçinde yok yok Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası Hırka-i Şerif ziyarete açıldı İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu Milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada Apartmanda 4 saat süren pitbull dehşeti Bu da Ramazan yasağı! Bu mahalleye davulcunun girmesi yasak! TOGG güzel haberi bu video ile duyurdu Masraf çıkmasın diye aracını trafikten çekti ama...