Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da adliyede avukatlara kemik kıran saldırı kamerada İstanbul'da adliyede avukatlara kemik kıran saldırı kamerada 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:05 Güncelleme: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:05 İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bir İş insanının öldürülmesi davasının ardından sanık avukatlarına düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6582a05d62e60639e107cab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi Interpol'ün aradığı dolandırıcı Türkiye'de yakalandı Asrın felaketinin yıktığı ilimizdeki gizli servetin hasadı başladı ABD Kongresi İsrail protestosu: 60 gözaltı var Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'u sis yuttu! Göz gözü görmüyor