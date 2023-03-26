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  4. İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi

İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi

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İstanbul Fatih'te devrilen bir ağaç, 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

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