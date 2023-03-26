Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi 26 Mart 2023 Pazar Saat: 17:30 Güncelleme: 26 Mart 2023 Pazar 17:30 İstanbul Fatih'te devrilen bir ağaç, 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642056fcb3cbcc659c026c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti