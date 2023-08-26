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İstanbul'da ağaçlık alanda yangın

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İstanbul Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü.

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