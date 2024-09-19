Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:51 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:51 İstanbul Beyoğlu'nda ahşap binanın birinci katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ebc9db6bba2d61c00b3d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı Bahar ve Nihal Candan davasında ara karar açıklandı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu