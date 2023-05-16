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  4. İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

İstanbul Esenler'de bir kişi eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan zanlı hastanede hayatını kaybederken, polise de bir not bıraktı.

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