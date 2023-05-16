Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 14:50 İstanbul Esenler'de bir kişi eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan zanlı hastanede hayatını kaybederken, polise de bir not bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64636e00cd54b5284c4cc4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı Rusya, Ukrayna'daki çatışma görüntülerini paylaştı İstanbul'da seçim şarkısı çalan araca saldırı! Kabusu yaşattılar İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza! 1 Yaralı var Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü: ''Dalkavuklarla yürüyen Kılıçdaroğlu istifa etmeli''