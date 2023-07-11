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  4. İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!

İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!

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İstanbul Pendik'te miras yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kendi ailesinden 4 kişi öldürüldü. Zanlı Emniyet'teki ilk iadesinde suçunu itiraf etti.

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