Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü! İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü! 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:00 Güncelleme: 11 Temmuz 2023 Salı 12:00 İstanbul Pendik'te miras yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kendi ailesinden 4 kişi öldürüldü. Zanlı Emniyet'teki ilk iadesinde suçunu itiraf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad1a3679a9b25d0c06a4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un Bodrum'u Kilyos sahillerinde ilginç manzara... Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bahçeli'den emekliye seyyanen zam çağrısı İstanbul'da sapık hırsız alarmı! Suç üstü görüntülendi İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var! İzmir’de vahşet- Köpeği tekmeleyerek öldürdü İstanbul'da korku dolu gece! Alevler geceyi gündüze çevirdi