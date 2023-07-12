Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Güncelleme: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:15 İstanbul'da 20 yaşındaki bir genç, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evin arka bahçesinde saklanmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae8b4d2ea36174b54d4c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu Çanakkale Zaferi'nin ''efsanesi'' olan Çanakkale Mönüsü yalanlandı Yolcu uçağı iniş sırasında paramparça oldu Villa değil sanki hayvanat bahçesi! Aslandan maymuna kadar yok yok! İnsan kaçakçısı Suriyeli'den ''pes'' dedirten savunma Gaziantep'te bina çöktü: Yaralılar var! Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali... YSP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'i kahkahalara boğan sözler