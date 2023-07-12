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  4. İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti

İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti

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İstanbul'da 20 yaşındaki bir genç, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evin arka bahçesinde saklanmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

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