İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti

İstanbul'da 20 yaşındaki bir genç, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evin arka bahçesinde saklanmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae8b4d2ea36174b54d4c13" allowfullscreen></iframe>