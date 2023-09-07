İstanbul'da aile için korkunç kadın cinayeti

İstanbul Cihangir'de yaşanan kadın cinayetinde ağabeyinin evine gelen bir kadın, çıkan tartışmada boğazından 20 kez bıçaklanarak hayatını kaybederken zanlı ağabeyi de kendisini de 3'üncü kattan aşağı atladı.

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