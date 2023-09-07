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İstanbul'da aile için korkunç kadın cinayeti

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İstanbul Cihangir'de yaşanan kadın cinayetinde ağabeyinin evine gelen bir kadın, çıkan tartışmada boğazından 20 kez bıçaklanarak hayatını kaybederken zanlı ağabeyi de kendisini de 3'üncü kattan aşağı atladı.

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