Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aile için korkunç kadın cinayeti İstanbul'da aile için korkunç kadın cinayeti 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 12:30 Güncelleme: 07 Eylül 2023 Perşembe 12:30 İstanbul Cihangir'de yaşanan kadın cinayetinde ağabeyinin evine gelen bir kadın, çıkan tartışmada boğazından 20 kez bıçaklanarak hayatını kaybederken zanlı ağabeyi de kendisini de 3'üncü kattan aşağı atladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f9983a2c8d2b4bd27e0eb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Su samuru 3.4 milyon TL'lik balıkları yedi DEAŞ'ın işkence merkezi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Cinayet zanlısının hapishaneden kaçış anı kamerada MİT'ten bir nokta operasyon daha! İstanbul'da korkunç olay! Yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Çocuk kaçırıp, kuyumcu soydular! Şebeke suyu 370 kişiyi zehirledi CHP'li isimden İYİ Parti'ye de CHP'ye de sert eleştiri