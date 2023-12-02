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İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı

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İstanbul'da Nişantaşı’nda kendisine borcu olan şahsın geldiğini gören adam, otomobilin üzerine atlayınca ortalık karıştı.

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