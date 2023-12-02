Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 13:00 İstanbul'da Nişantaşı’nda kendisine borcu olan şahsın geldiğini gören adam, otomobilin üzerine atlayınca ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656b005464b92aacec092943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Liselilerin tezahüratlı kavgası cinayetle bitti 10 milyon TL'lik vurgun çetesi çökertildi İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi